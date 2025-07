Il Carnevale sciclitano va al mare: a Cava d’Aliga arriva “Carnaluvari d’Estate”

Il Carnevale più amato della città abbandona, per un weekend, coriandoli e maschere invernali e approda sul litorale per una nuova, vibrante avventura: sabato 19 e domenica 20 luglio 2025, Cava d’Aliga ospita la prima edizione del “Carnevale d’Estate – Cava in Festa”, evento che trasforma la borgata in un palcoscenico a cielo aperto tra arte di strada, musica, sport e territorio.

Sotto il claim evocativo “U Currieri va al mare”, il Carnevale della Stratanova si reinventa in chiave estiva, portando con sé lo spirito popolare, ironico e creativo che lo contraddistingue. Due giorni di festa pensati per coinvolgere tutte le generazioni, residenti e turisti, in un’atmosfera di allegria collettiva.

Un programma per tutti: cultura, giochi e ritmo

Il programma della manifestazione è fitto e variegato. Sabato si parte già nel pomeriggio con DJ set, tornei sportivi, giochi tradizionali e laboratori creativi. I più piccoli saranno accolti da Baby Wonderland e dai giochi di una volta come tiro alla fune e corsa coi sacchi. Alle 20:30 va in scena il “Carnaluvari Street Circus” con spettacoli di giocoleria e clownerie che animano le vie della borgata, fino a notte fonda con il party musicale “Notte Italiana”, un grande tributo alla musica italiana.

Domenica spazio alla natura e al relax. Alle 18:45 parte la “Passeggiata Mediterranea”, trekking al tramonto lungo i sentieri costieri organizzato da Esplorambiente. In contemporanea, per chi resta in paese, l’aperitivo musicale “Lentamente” sul lungomare. Chiudono l’evento lo spettacolo circense e il concertone finale con Quintino’s Band e i travolgenti Brodino Social Club, tra ironia musicale e contaminazioni sonore.

Valorizzare il Carnevale e la borgata

Non solo festa: “Carnaluvari d’Estate” è anche un progetto culturale e identitario che punta a ripensare il Carnevale come occasione di rigenerazione urbana e partecipazione. L’iniziativa, ideata da Associazione Prismart con il patrocinio del Comune di Scicli, della Pro Loco e delle istituzioni regionali, mira a rilanciare Cava d’Aliga come luogo di cultura attiva, intergenerazionale e fuori stagione.

“Il Carnevale è un linguaggio libero e collettivo. Portarlo a Cava in estate è una scommessa culturale: abitare i luoghi con creatività, coinvolgere i giovani, costruire comunità”, affermano gli organizzatori.

L’appuntamento è fissato: il 19 e 20 luglio a Cava d’Aliga. Maschere non obbligatorie, ma sorriso e voglia di festa sì.

© Riproduzione riservata