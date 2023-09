Il cardinale Bagnasco al Duomo di San Giorgio per celebrare le nozze di Daniel e Nicoletta

Il Duomo di San Giorgio a Ragusa Ibla è stato il luogo di uno dei matrimoni più significativi e indimenticabili. Ieri pomeriggio ha accolto una coppia di sposi, Daniel e Nicoletta, per una cerimonia che ha toccato il cuore di tutti i presenti.

Ciò che ha reso questa celebrazione ancora più straordinaria è stata la presenza di un ospite molto speciale: Sua Eminenza Reverendissima il Cardinale Angelo Bagnasco. La sua presenza ha reso l’evento ancora più solenne e significativo, portando con sé la sua benedizione e il suo sostegno spirituale.

La comunità parrocchiale di San Giorgio non ha potuto fare a meno di esprimere il proprio apprezzamento e gratitudine per la visita del Cardinale Bagnasco. Dopo tre anni, la comunità ha avuto il privilegio di accoglierlo di nuovo, e il parroco padre Floridia e tutti i membri della parrocchia hanno voluto ringraziarlo per la sua presenza.

La cerimonia nuziale è stata una testimonianza di amore e fede. Il Duomo di San Giorgio, con la sua maestosa architettura e la sua storia secolare, è stato il luogo perfetto per celebrare l’unione di due persone che si amano profondamente. La celebrazione eucaristica, presieduta proprio dal Card. Angelo Bagnasco, ha reso il momento ancora più solenne e sacro.

Le immagini del matrimonio, con il Cardinale Bagnasco e la comunità parrocchiale, sono diventate un ricordo prezioso di questo giorno speciale. Questo evento rimarrà per sempre nei cuori di Daniel e Nicoletta, così come nella memoria di tutti coloro che hanno avuto il privilegio di essere presenti. Auguri anche dalla redazione di Ragusaooggi.it. foto fonte facebook.