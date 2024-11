Il caldo di novembre richiama a Marina di Ragusa bagnanti in spiaggia e turisti sul lungomare Andrea Doria. Ecco le previsioni meteo

Marina di Ragusa – La splendida giornata di sole e le temperature decisamente sopra la media stagionale hanno favorito oggi, domenica 3 novembre, un inusuale spettacolo sul lungomare Andrea Doria, dove tantissimi residenti e visitatori si sono riversati per godere di un autunno dal clima quasi estivo. Il lungomare, come da consuetudine, si è popolato di persone in cerca di relax, mentre alcuni hanno approfittato per una passeggiata, con il sole a fare da cornice e il mare tranquillo a completare il paesaggio.

Le temperature, che hanno raggiunto i 22°C nelle ore centrali della giornata, unite a una leggera brezza da Sud-Sud-Ovest, hanno creato le condizioni ideali anche per un fuori stagione tuffo in mare. Sia al mattino sia nel pomeriggio, infatti, non pochi temerari hanno deciso di entrare in acqua, sfidando il calendario ma godendo dell’inaspettato tepore. L’acqua, non eccessivamente fredda, ha permesso a molti di prolungare l’estate e vivere una giornata che sembrava più agostana che novembrina.

Il meteo dovrebbe mantenersi favorevole anche domani, lunedì 4 novembre, con cieli sereni e temperature simili a quelle di oggi, ideali per chiunque voglia ancora approfittare del bel tempo per una passeggiata o un’altra giornata di mare fuori stagione. Martedì 5 novembre, invece, è previsto un cambio con piovaschi intermittenti e un lieve calo delle temperature che non supereranno i 20°C, un accenno al ritorno dell’autunno e a condizioni meteo più consone al periodo.

In attesa che il tempo autunnale prenda il sopravvento, Marina di Ragusa si è goduta oggi una domenica da cartolina, con un lungomare vivace e una spiaggia incredibilmente animata per il mese di novembre.

© Riproduzione riservata