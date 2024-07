Il cabarettista Dado a Ragusa: spettacolo davanti alla chiesa di San Vincenzo Ferreri

Uno dei personaggi più apprezzati della nuova generazione del cabaret italiano, Dado, approderà a Ragusa Ibla per un evento speciale. Sabato 13 luglio, a partire dalle 22, nello slargo antistante l’auditorium San Vincenzo Ferreri, proprio davanti al Giardino Ibleo, Dado presenterà il suo nuovo show, su proposta del Centro Commerciale Naturale (CCN) Antica Ibla.

Uno spettacolo unico

Dado, noto per le sue apparizioni televisive e per il suo modo unico di combinare comicità e musica, è un personaggio molto apprezzato che garantirà due ore di risate e divertimento.

Per la prima volta, tra l’altro, ci sarà uno spettacolo di questo tipo sul sagrato della chiesa di San Vincenzo Ferreri, offrendo un’esperienza unica. L’evento è gratuito. Il CCN Antica Ibla ricorda inoltre che il servizio di trasporto pubblico locale sarà potenziato per l’evento, con corse da piazza del Popolo, nel centro storico superiore. Si consiglia di acquistare anticipatamente i biglietti per le corse utilizzando l’apposita app “Ragusabus”.

