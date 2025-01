Il bosniaco Handzic al Modica Calcio

Haris Handzic rappresenta un acquisto di grande prestigio per il Modica Calcio, un vero colpo che testimonia l’ambizione del club siciliano. L’attaccante bosniaco classe ’90 arriva con un bagaglio d’esperienza internazionale che lo rende un elemento chiave per il progetto di Pasquale Ferrara.

La sua carriera è costellata di successi significativi, con esperienze nei principali campionati dell’Europa dell’Est e una dimostrata capacità di essere decisivo nei momenti cruciali. In Polonia, con il Lech Poznan, ha firmato una memorabile tripletta vincendo Campionato, Coppa e Supercoppa, mentre in Croazia ha contribuito ai trionfi del HNK Rijeka, portando a casa Campionato e Coppa nazionale.

Ma forse il ricordo più vivo per i tifosi italiani resta la sua prestazione contro l’Atalanta di Gasperini in Europa League. Con la maglia del FK Sarajevo, Handzic è stato protagonista di una straordinaria rimonta, segnando un gol pesante e contribuendo al definitivo 2-2. Questo episodio mette in luce il suo fiuto per i gol nei match decisivi e la sua capacità di incidere contro avversari di alto livello.

Per il Modica Calcio, l’arrivo di Handzic significa non solo centimetri e fisicità in attacco, ma anche una visione di gioco e un’esperienza che possono fare la differenza in partite difficili. Affiancato a un reparto offensivo già di qualità, il bosniaco si candida a essere il perno intorno al quale costruire una squadra competitiva e ambiziosa.

L’arrivo di Handzic è un segnale chiaro: il Modica vuole essere protagonista, puntando su giocatori di livello per fare il salto di qualità.

