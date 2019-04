Il biliardo a scuola. Un progetto di successo al Liceo Scientifico Fermi di Ragusa - Ragusa Oggi

Il biliardo a scuola. Un progetto di successo al Liceo Scientifico Fermi di Ragusa

E’ in corso di svolgimento, per il quinto anno consecutivo, presso il Liceo Scientifico E. Fermi di Ragusa il Progetto “Biliardo & Scuola”. Si tratta di un’attività nata dalla collaborazione tra La F.I.Bi.S. Federazione Italiana Biliardo Sportivo e il Liceo Scientifico di Ragusa ed inserita nella programmazione del MIUR. Il progetto prevede i seguenti propositi attuativi: divulgare le discipline del biliardo sportivo nella scuola di II° grado attraverso corsi scolastici e proporre il biliardo come strumento didattico utile ad approfondire leconoscenze delle materie scientifiche (fisica, geometria, matematica).

Istruttori federali e insegnanti analizzeranno e proporranno agli allievi, in modo scientifico, la geometria dello sviluppo dei tiri, la fisica meccanica e dinamica dei tiri, le caratteristiche degli attrezzi di gioco. Gioco, divertimento e regole sportive saranno pertanto integrate in modo sinergico da geometria euclidea, fisica dinamica, equazioni di moto, teorie degli urti, angoli di incidenza e rifrazione.

La suddetta attività è sotto il controllo della Federazione Italiana Biliardo Sportivo e del Coni. Il corso è modulato su 20/30 ore di lezioni teorico/pratiche. Referenti del progetto per la scuola sono la prof.ssa Antonella Paparazzo ed il prof. Roberto Criscione. Il corso è tenuto dal dott. Roberto Turlà Istruttore Federale e Responsabile del progetto Biliardo & Scuola per la Sicilia. Le lezioni si svolgono presso l’Aula Biliardo del Liceo Scientifico dove è posizionato un tavolo da Biliardo “Internazionale”. La fase finale del progetto prevede la partecipazione della squadra del liceo ai Giochi Sportivi Studenteschi. Un ringraziamento d’obbligo lo meritano il Dirigente Scolastico prof. F. Musarra e il DSGA dott. U. Casamichiela per la collaborazione fornita alla F.I.Bi.S. nella fase di concretizzazione e ratifica del progetto.

[image: image.png]