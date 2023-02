Il bel carnevale dei ragazzi Anffas di Ragusa

È stata un’esperienza indimenticabile quella vissuta all’Anffas onlus Ragusa durante il Carnevale. L’aria era carica di entusiasmo e le emozioni erano straordinarie. Ogni partecipante si è mascherato e ha trovato il modo di divertirsi, condividendo momenti che rimarranno impressi nella loro memoria a lungo. L’evento, ospitato dal Savini, ha offerto l’opportunità a tutti di sperimentare i nuovi costumi alla moda, come quello di Mercoledì Addams.

La possibilità di cenare insieme e ballare al ritmo dei classici “trenini” ha creato un’atmosfera di condivisione e vicinanza, dimostrando la voglia di stare insieme e di avere un contatto umano.

La direttrice dell’Anffas onlus Ragusa, Salvina Cilia, ha commentato: “È stata una bellissima festa e ringrazio tutti coloro che hanno partecipato, le famiglie e gli operatori che hanno condiviso con i nostri ragazzi momenti intensi. Il ritorno alla socialità è stato molto importante per tutti noi, in particolare per i nostri ragazzi, e vogliamo fare di tutto per coltivarlo al meglio”.

Questa iniziativa ha dimostrato che il Carnevale è molto più di una semplice festa, è un momento per unire le persone, divertirsi e creare ricordi indelebili.