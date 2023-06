Il bar Manhattan di Comiso: una storia lunga quarant’anni. E’ il più antico bar della città in attività

Quarant’anni di attività.

Era l’11 giugno del 1983 quando Paolo Gessaro, insieme ad un socio, avviò l’attività del bar Manhattan.

Il bar si trovava in una zona di nuova espansione, laddove negli anni 70 e 80 nascevano nuovi edifici residenziali e nuovi condomini, ma anche nuovi impianti sportivi, come il Palazzetto dello Sport e lo stadio comunale, e nuovi insediamenti commerciali.

Paolo Gessaro scelse una location strategica. In via Galilei, in un crocevia frequentatissimo e soprattutto con tanto sole e spazi all’aperto.

Il resto lo fecero i buoni prodotti che era sempre pronto a preparare per la colazione o per i cocktail con gli amici.



Ben presto Paolo rilevò l’intera attività e continuò a gestire il bar da solo, con la moglie, Rosanna Brullo. “Mia moglie è sempre stata al mio fianco, sostegno insostituibile. È stata lei a sostenere in tutti questi anni la nostra attività”.

Oggi il Bar Manhattan ha un primato invidiabile. È il bar più antico di Comiso in attività. Altri esercizi, nel centro storico, hanno chiuso i battenti. E oggi l’ambito primato storico spetta proprio a Paolo e a Rosanna.

Che nel frattempo pensano già al futuro e a chi prenderà il loro posto. Insieme a loro, è cresciuto Luca, il figlio. Che dopo gli studi ha voluto dedicarsi all’attività di famiglia. Una passione condivisa, che dura nel tempo.

Dal 2011 è lui il titolare del bar, ma Paolo e Rosanna continuano a essere presenti.

Domenica 11 giugno, hanno festeggiato i 40 anni con una giornata di giochi per i bambini e con l’animazione di Danilo Di Francia. Una giornata gioiosa e di festa, soprattutto per i più piccoli. E a sera, non poteva mancare la grande torta con la scritta: “Grazie Signore di averci guidato a questo storico traguardo”.

E a festeggiare, insieme a tutti, c’era anche l’assessore Dante Di Trapani.



Paolo Gessaro, come è cambiato negli anni questo settore ?



“La pasticceria è sempre un must. Entra nella vita di tutte le famiglie. I gusti, negli anni, sono cambiati e anche i nostri prodotti sono diversi, pur mantenendo intatta la tradizione dei nostri sapori. Oggi privilegiamo creme meno dolci, con meno zuccheri e meno grassi. Oggi produciamo i prodotti dietetici, con farine integrali, che quarant’anni fa non c’erano. I cornetti integrali al miele sono molto richiesti”



Quali sono i prodotti più graditi dai clienti?



“Tutti i prodotti da colazione. Da noi sono molto richieste le castagnole, di crema o ricotta. E poi le torte, il pan di spagna e la rosticceria. Produciamo tutto nella nostra pasticceria, non utilizziamo prodotti surgelati o a lunga conservazione. Nasce tutto dalla farina, nel nostro laboratorio …”

Tra il bancone e i tavoli si aggira anche una figura leggiadra. Una ragazzina dolcissima e dinamica. La famiglia Gessaro si prepara alla “terza generazione”.

Perché il bar Manhattan fa parte della storia della città.