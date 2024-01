Il 27 gennaio è la giornata della memoria: per non dimenticare. Le principali iniziative in provincia

Ricorre, come ogni anno, il 27 gennaio la Giornata della memoria, per non dimenticare la tragedia che colpì il popolo ebraico durante la seconda guerra mondiale sotto i regimi nazi-fascisti. Anche in provincia di Ragusa sono tante le iniziative per celebrare questa importante giornate.

A MODICA

Maria Monisteri, sindaco di Modica, annuncia una serie di eventi. In particolare, ha grande importante il progetto scuola-museo Belgiorno che si terrà sabato 27 gennaio. In mattinata, è previsto un incontro per parlare e ascoltare le parole di Salvatore Quasimodo e Aushwitz.

Sabato pomeriggio invece, alle 16.30 davanti la biblioteca comunale, sarà inaugurata la ‘Pietra di inciampo’ dedicata alla memoria del capitano modicano, Salvatore Dormiente, commemorandone la storia tragica dal fronte greco ai lager nazisti.

A RAGUSA

Sabato 27 gennaio, alle ore 10:00, nel Salone d’Onore della Prefettura, avrà luogo una rappresentazione teatrale sul tema della “Shoah”, a cura del regista Gianni Battaglia con musiche del Maestro Giorgio Adamo con canti di Chiara Gurrieri e figure memoriali del Liceo Scientifico Enrico Fermi Ragusa classe VB Sportivo.

All’evento sono state invitate le deputazioni nazionali e regionali, i Sindaci dei Comuni della provincia, le massime Autorità civili, militari, religiose, i rappresentanti delle Amministrazioni statali e regionali sul territorio e i rappresentanti delle Associazioni Combattentistiche e d’Arma, nonché, delle componenti istituzionali a vario titolo interessate, nella consapevolezza che è doveroso ricordare e tramandare la memoria, per consolidare nella nostra cultura e, soprattutto, nel modo di pensare dei giovani il rifiuto incondizionato della violenza dell’uomo sull’uomo e della sopraffazione in genere.

A SCICLI

Si terranno Due Flash Mob dedicati alla liberazione dei campi di concentramento di Auschwitz.

Venerdì 26 Gennaio 2024 ore 18:30 a Donnalucata – P.zza Morandi.

Sabato 27 Gennaio 2024

ore 18:30 a Scicli – Via Mormina Penna (zona Rota).

L’Arte che ci invita a riflettere.

Evento curato dall’Associazione “InDanza Laboratorio di Arti Sceniche”; della Maestra Giovannella Inì. Iniziativa patrocinata dal Comune di Scicli.

A VITTORIA

Anche a Vittoria si celebra la giornata della memoria alle 17 presso la sala delle capriate “Gianni Molè”.

Interverrà Paolo Monello, assessore ai beni e alle attività culturali: “tracce di persecuzioni razziali a Vittoria, con ricordo del pogrom del 1474 a Modica e della cacciata degli ebrei nel 1942”.

Voci recitanti: Andrea Cannizzo, Beatrice Traina.

Intermezzi musicali di: Michela Bonavita alla viola, Aurora Ravalli al violino, Salvatore Salerno alla chitarra.