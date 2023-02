Il 26 febbraio visite gratuite al Castello dei Conti di Modica. La giornata è dedicata ad Annamaria Sammito

Il 26 febbraio 2023, a partire dalle 9.30 e fino alle 12.00 sarà possibile visitare il Castello dei Conti di Modica. Si celebra, infatti, la “Giornata Internazionale della Guida Turistica” a cura dell’associazione delle guide turistiche della provincia di Ragusa e quest’anno sarà dedicata alla compianta Dorressa Annamaria Sammito, scomparsa prematuramente il 29 giugno 2021.

CASTELLO DEI CONTI DI MODICA, LE RECENTI SCOPERTE ARCHEOLOGICHE

L’iniziativa è stata istituita dalla World Federation Tourist Guide Associations nel 1990 con l’obiettivo di valorizzare e promuovere la professione di guida turistica il cui ruolo è quello di divulgare, illustrare e far conoscere le bellezze artistiche e storiche del territorio italiano.

Sono in programma, come si diceva, visite guidate gratuite del Castello dei Conti di Modica, nucleo fondante della città, per mostrare ai visitatori le recenti scoperte archeologiche dopo scavi della Soprintendenza ai Beni Culturali di Ragusa avvenuti tra il 2008 e il 2011.

Per info e prenotazioni: +393312040099. www.guideragusa.it