Il 21 ottobre i funerali di Matteo Battaglia

Si svolgeranno sabato 21 ottobre i funerali di Matteo Battaglia, il giovane di 20 anni morto in seguito ad un tragico incidente mentre si trovava all’interno di un locale commerciale di via generale Amato a Comiso. I funerali si svolgeranno nella Basilica di SS. Annunziata alle ore 10. Per quel giorno, il sindaco della città, Maria Rita Schembari, ha dichiarato il lutto cittadino.

MATTEO LASCIA UN VUOTO IN TUTTA LA COMUNITA’ DI COMISO

Dopo l’autopsia eseguita ieri a Catania, la salma di Matteo Battaglia sarà trasportata a Comiso. Matteo arriverà a Comiso nella mattina di sabato, alle 9,20 in piazza Majorana. Da lì, si formerà il corteo di auto fino a corso Vittorio Emanuele.

Davanti alla chiesa di San Giuseppe la salma sarà prelevata dalla vettura e si proseguirà a piedi fino alla vicina basilica dell’Annunziata dove alle 10 sarà celebrato il rito funebre. Il corteo proseguirà poi a piedi verso il cimitero percorrendo l’ultimo tratto del corso Vittorio Emanuele.



La tragedia che è costata la vita a Matteo Battaglia si è consumata nel pomeriggio di domenica 8 ottobre. Quel giorno, Matteo si era recato a visionare un locale che alcuni familiari avrebbero dovuto prendere in affitto o acquistare per avviare un’attività. L’entusiasmo per questo nuovo possibile passo lo aveva spinto a scegliere di andare a visitare il locale nel giorno di domenica. Proprio durante quei momenti, apparentemente tranquilli, Matteo è rimasto coinvolto nel crollo di un soppalco, riportando ferite gravissime. Si è spento due giorni dopo in ospedale a Catania, dove era stato trasportato con urgenza, senza aver ripreso conoscenza. Le ferite riportate erano troppo gravi.

I familiari hanno autorizzato un espianto di organi. Matteo continuerà a vivere permettendo di salvare altre vite umane.

La giunta comunale ha proclamato il lutto cittadino per il giorno dei funerali. Al rito funebre sarà presente il labaro del comune e alcuni amministratori.

Ha collaborato Francesca Cabibbo