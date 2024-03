Il 2 aprile è la giornata mondiale per la consapevolezza dell’autismo: il Comune di Ragusa s’illumina di blu

Il 2 aprile si celebra la Giornata Mondiale per la consapevolezza dell’autismo, istituita dalle Nazioni Unite con la risoluzione 62/139 del 18 dicembre 2007, con l’obiettivo di promuovere la conoscenza sull’autismo e la solidarietà verso i bambini e le persone affette da questa condizione, che spesso rimangono invisibili agli occhi della società.

Negli ultimi anni, Autism Speaks, la più grande organizzazione mondiale impegnata nella promozione della ricerca scientifica sull’autismo, ha avviato un’iniziativa chiamata ‘Light it up blue’ (illuminalo di blu) per sensibilizzare l’opinione pubblica sull’autismo.

Per confermare l’impegno del Comune di Ragusa a favore delle persone autistiche, il sindaco Peppe Cassì ha ordinato che la facciata del palazzo comunale, come già fatto negli anni precedenti, sia illuminata di blu. Questo gesto simbolico è un modo per mostrare solidarietà e sostegno alla comunità autistica e per promuovere una maggiore comprensione e accettazione dell’autismo nella società.

