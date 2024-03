Il 19 febbraio chiuso lo svincolo di Giostra per il rifacimento della pavimentazione sulla A20 Messina-Palermo

Sono stati programmati in una giornata di minor flusso viario i lavori di rifacimento del manto stradale dello svincolo autostradale “Giostra” (tangenziale di Messina), dell’autostrada A20 Messina-Palermo.

Tra le sette del mattino e le otto di sera di domani (sabato 19 febbraio 2022), le squadre di Autostrade Siciliane interverranno per la ripavimentazione della rampa di ingresso che conduce i veicoli sia in direzione Palermo che in direzione Messina. La strada verrà pertanto interdetta al traffico in entrata e anche chi si muove in autostrada da Palermo verso Messina dovrà osservare l’obbligo di uscita a Giostra, per rientrare poi al successivo svincolo di Boccetta.

Lavori di manutenzione anche per i sottopassi che si trovano nei pressi dello svincolo di Rosolini dell’autostrada A18 Siracusa-Gela. Dalle ore 7.00 alle ore 16.00 di lunedì 21 febbraio, verranno ripristinati gli impianti di illuminazione con la conseguente chiusura al traffico in quelle ore della rampa in uscita dello svincolo per chi proviene da Siracusa.

© Riproduzione riservata