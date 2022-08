Ignacio Varela è il nuovo bomber dell’Asd Ragusa Calcio 1949. Classica prima punta da area di rigore, forte nel gioco aereo, complice i suoi 188 centimetri di altezza, e in quello di sponda, Varela, classe 1990, si dice entusiasta di potere cominciare la propria avventura con la maglia del Ragusa. La sua carriera inizia in patria con le maglie di Club Ferro Carril Oeste e Colegiales rispettivamente nella seconda e terza serie argentina. Poi il passaggio alla A colombiana con il Llaneros. A portarlo in Italia è il Derthona con cui disputa parte del campionato di Serie D 2015/2016 con 17 presenze e 7 gol in pochi mesi di permanenza. Da qui nuove esperienze all’estero nella Serie A croata, con l’Nk Istra Pola, e in quella maltese con il Floriana. Dal 2019 torna in Italia e indossa le maglie di Vado, Gelbison Vallo della Lucania, nuovamente Derthona e San Giorgio. In carriera conta 212 presenze e 46 marcature. “Non ero mai stato in Sicilia – afferma Varela – sono molto contento di avviare questa esperienza il cui progetto è molto interessante, riferito, tra l’altro, a una piazza importante confermata dalla disputa di un campionato, quello di Eccellenza della scorsa stagione, ricco di stimoli. Mi sono già messo a disposizione della squadra e dello staff tecnico per cercare di fare del mio meglio. Mi hanno accolto benissimo. Cercherò di ripagare le attese”. Alla firma erano presenti i vicepresidenti azzurri Leonardo ed Emanuele Carnazza. “Varela – dicono – è stato preceduto dal suo curriculum che ci sembra molto interessante. Per di più, lo abbiamo visto all’opera nei vari allenamenti congiunti che abbiamo avuto già la possibilità di disputare. E ci sembra che possa adattarsi al meglio agli schemi del nostro allenatore. Siamo pronti a fornirgli tutto il sostegno di cui ci sarà bisogno con l’auspicio che il suo rendimento possa rivelarsi all’altezza della situazione”.

