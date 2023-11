Iginio Massari a Modica: un’immersiva lezione sulla pasticceria d’alta classe. FOTO GALLERY

Il Teatro Garibaldi di Modica è stato il palcoscenico di un evento straordinario per gli appassionati della pasticceria e dell’arte culinaria. Il maestro della pasticceria Iginio Massari è stato il protagonista di un incontro affollato che ha offerto ai partecipanti una preziosa opportunità di apprendimento e ispirazione.

Durante questa intensa conferenza, Iginio Massari ha condiviso la sua ricca esperienza e profonda conoscenza della pasticceria d’alta classe. L’evento è stato organizzato dalla Cieffe Academy ed è stato un’occasione unica per coloro che desiderano conoscere meglio il mondo della pasticceria, dalla selezione delle materie prime alla gestione manageriale di una pasticceria di successo. Il maestro ha parlato dell’importanza di creare una propria filosofia di lavoro, dell’attenzione alla qualità delle materie prime, dell’organizzazione efficiente e della strategia di marketing.

Durante la conferenza, Iginio Massari ha ripercorso la sua carriera e le numerose esperienze che l’hanno reso uno dei più autorevoli pasticceri italiani. Ha sottolineato l’importanza di cercare costantemente di creare la propria personalità come pasticciere, sottolineando l’attenzione alla qualità delle materie prime e l’importanza di non risparmiare in questo settore. Ha evidenziato come il costo dei materiali di alta qualità sia giustificato e come sia essenziale la conoscenza delle materie prime, dei metodi di produzione e delle tecniche.

L’evento ha ricevuto una grande partecipazione, con persone che sono giunte da diverse parti della Sicilia per ascoltare il maestro Massari. Il pomeriggio è stato un’occasione di condivisione e apprendimento, e ha fornito importanti spunti su come eccellere nel mondo della pasticceria d’alta classe.

“Il mio obiettivo è condividere ciò che ho imparato nella mia lunga esperienza nel settore”, ha dichiarato Iginio Massari. Ha aggiunto che oggi non basta solo produrre dolci di alta qualità, ma bisogna conoscere le regole di base per una pasticceria che sappia guardare al futuro pur rispettando la tradizione. Ha sottolineato l’importanza di creare laboratori di pasticceria produttivi ed etici.

A moderare l’incontro c’era Fausto Morabito, segretario di APEI (Ambasciatori Pasticceri dell’Eccellenza Italiana), noto blogger e fotografo nel mondo della pasticceria. Anche Riccardo Bellaera, il corporate pastry and bakery chef di Costa Crociere e maestro di APEI, era presente sul palco per condividere la sua esperienza nel settore.

Questo evento ha rappresentato un’occasione senza precedenti per gli appassionati di pasticceria e coloro che aspirano a eccellere in questo campo. L’incontro con Iginio Massari è stato un momento di ispirazione, apprendimento e scoperta di nuove prospettive nell’arte della pasticceria d’alta classe