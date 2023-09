Ieri sera è andata in scena la finalissima del karaoke condotto da Manuel Manfrè. A Scoglitti tutti cantano in piazza

Ieri sera è andato in scena l’ultimo appuntamento con il karaoke a Scoglitti al Din e al Clad condotto da Manuel Manfrè. Dopo il grande successo delle scorse settimane che ha visto la presenza di centinaia di giovani cantare a squarciagola i più grandi successi della musica italiana, a Scoglitti, ieri sera, c’è stata una grande risposta per l’ultimo appuntamento con la “Finalissima”.

Finalissima si, perché sarebbe dovuto terminare mercoledì scorso con la finale il karaoke a Scoglitti, ma la forte richiesta da parte della gente ha spinto Andrea Zisa e Peppe Failla (organizzatori e proprietari rispettivamente di Din e Clad) a proporre l’ultimissimo appuntamento della stagione estiva.

Ad affiancare Manuel Manfrè in conduzione, per gli ultimi due appuntamenti, è stata la cantante Giuliana Cascone, voce meravigliosa e seguitissima su Instagram e Tik Tok.



Al termine di ogni serata viene assegnato il “microfono d’oro” al protagonista assoluto di “puntata” e questo rende molto interattivo il tutto. A vincere il microfono d’oro ieri sera è stata Chiara Speranza, giovane cantante di Vittoria.



Il microfono d’oro nelle ultime settimane era stato assegnato a Enzo Guarnuccio, Peppe Parrino, Christian Ragusa, Lilly Christine e altri.

Mercoledì scorso si sono registrate più di mille persone provenienti da tutta la provincia e, ieri sera, nonostante il meteo non favorevole, la risposta del pubblico è stata incredibile.

Un successo che non è passato inosservato alle istituzioni, numerosi politici locali hanno lodato l’iniziativa e parlato bene di questo karaoke sui propri profili social mettendo luce sul fenomeno sociale che è diventato.

Una dimostrazione di come i giovani, nonostante quello che si dice, sappiano divertirsi in maniera sana;

Un’iniziativa che ha visto coinvolte tutte le generazioni, dagli adulti ai ragazzi più giovani, fino ai bambini.

Il karaoke riprenderà il prossimo inverno con molte novità!