Ieri giornata di relax per la Volley Modica, società e squadra insieme per festeggiare. Ora si inizia a programmare il futuro

La giornata di relax di ieri è stata un momento di ritrovo per tutti i membri dell’Avimecc Volley Modica, insieme alle loro famiglie, in una suggestiva location immersa nelle campagne modicane. È stata l’occasione per brindare al buon campionato dei biancoazzurri, che pur avendo centrato i play off, sono stati eliminati agli ottavi dalla Smartsystem Fano.

Prima di concludere la giornata, il Direttore Generale Luca Leocata, il presidente Ezio Aprile e tutto il corpo dirigenziale hanno voluto ringraziare tutti i giocatori che hanno fatto parte della famiglia Volley Modica durante questa stagione. Si è parlato di possibili riconferme per la prossima stagione, lasciando però spazio anche ad un meritato periodo di riposo per tutti.

Grande merito per la stagione positiva va al coach Enzo Distefano, insieme al suo vice Salvo Nicastro e a tutto lo staff tecnico, che hanno lavorato con impegno sin dal primo giorno per far crescere un gruppo giovane, sia tecnicamente che umanamente. Distefano ha espresso gratitudine per la fiducia riposta dalla società e per l’entusiasmo dei giocatori, sottolineando l’importanza del supporto dei tifosi.

Il presidente Ezio Aprile ha tracciato un bilancio soddisfacente della stagione, evidenziando i successi ottenuti con la prima e la seconda squadra. Ha lodato l’impegno dei giocatori e il lavoro dello staff tecnico, annunciando la programmazione per la prossima stagione e sottolineando l’importanza della possibile riconferma di Enzo Distefano.

Infine, Aprile ha ringraziato gli sponsor e i tifosi per il sostegno costante, che ha permesso alla società di portare avanti il proprio progetto con successo per sei anni consecutivi in un campionato di serie A.

© Riproduzione riservata