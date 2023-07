Identificato il quinto autore della rissa al porto di Marina: un giovane straniero di 20 anni

E’ stato denunciato dalla Polizia il quinto autore della rissa esplosa al porto turistico di Marina di Ragusa sabato 8 luglio. E’ stato denunciato all’autorità giudiziaria per rissa e danneggiamento aggravati. La rissa è esplosa tra cittadini stranieri. E’ stato appurato dagli investigatori che alcuni ragazzi si erano colpiti a vicenda con bottiglie di vetro, lanciandosi poi sedie e tavolini degli esercizi pubblici e uno di loro era stato raggiunto anche dallo spray al peperoncino.

LA RISSA

Erano già stati identificati in breve tempo quattro cittadini stranieri, regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale, che avevano partecipato alla rissa. Nei loro confronti il Questore della provincia di Ragusa aveva emesso 4 provvedimenti di Divieto di Accesso alle Aree Pubbliche (D.A.C.U.R.) vietando loro l’accesso e lo stazionamento al porto turistico, nelle aree adiacenti l’arenile e nelle immediate vicinanze dei pubblici esercizi o locali di pubblico trattenimento ivi insistenti, per il periodo di un anno.

Le indagini della Polizia sono proseguite per indentificare il quinto partecipante alla rissa che proprio nei giorni scorsi, è stato identificato in uno straniero di 20 anni.