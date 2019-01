Identificati tre stranieri irregolari e un arresto per resistenza. A Santa Croce Camerina - Ragusa Oggi

Identificati tre stranieri irregolari e un arresto per resistenza. A Santa Croce Camerina

La Compagnia di Ragusa continua i servizi coordinati di controllo del territorio che nel fine settimana sono stati concentrati sulla fascia costiera tra Marina di Ragusa e S. Croce Camerina. Ed è proprio durante l’attività di controllo di alcuni stranieri in Piazza Vittorio Veneto a S. Croce Camerina che i militari della locale Stazione Carabinieri congiuntamente ad una pattuglia dell’Aliquota Radiomobile del NOR di Ragusa hanno fermato tre stranieri di nazionalità tunisina irregolari sul territorio nazionale. Pertanto, al fine di procedere all’identificazione completa degli stessi, i militari li hanno invitati a seguirli per accompagnarli a Ragusa presso la sede della Compagnia.

L’attività sembrava stesse filando liscia finchè uno dei tre, prima di salire nell’autoradio, al fine di darsi alla fuga ha spinto e colpito ripetutamente i militari operanti che sono riusciti comunque a bloccarlo ed a farlo salire a bordo del veicolo.

Durante lo scontro fisico uno dei militari è caduto ed ha riportato contusioni guaribili in 5 gg. Il tunisino, 39enne, privo di documenti e senza fissa dimora è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni ed associato alla Casa Circondariale di Ragusa su disposizione del magistrato di turno.

Agli altri due stranieri è stato invece notificato un decreto di espulsione dal territorio nazionale, uno è stato accompagnato presso il CPR di Pian del Lago, l’altro è stato invitato a lasciare il territorio nazionale entro 7 giorni.

