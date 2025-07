Ibla Grand Prize 2025: emozioni senza confini nella città barocca della musica

Ragusa Ibla si conferma ancora una volta culla internazionale di musica, talento e bellezza, grazie alla conclusione della 34ª edizione dell’Ibla Grand Prize, uno dei concorsi pianistici e musicali più affascinanti al mondo.

Sette giorni di intensa attività artistica hanno trasformato il cuore barocco della città in un palcoscenico vivo e pulsante, dove giovani musicisti provenienti da ogni angolo del pianeta hanno regalato emozioni indimenticabili tra le pietre secolari di chiese, palazzi e piazze.

Il segreto dell’Ibla Grand Prize? Sta nella sua anima aperta e inclusiva: le audizioni pubbliche, accessibili a cittadini e visitatori, rendono ogni prova un evento. In particolare, piazza Pola, con il suo fascino sospeso e i suoi applausi sinceri, si conferma il vero cuore della manifestazione.

“Ogni anno è un’emozione nuova – ha dichiarato il direttore artistico Salvatore Moltisanti, presidente della Ibla Foundation – ma questa edizione ha superato ogni aspettativa. Sentire il pubblico di Ibla ascoltare in silenzio e applaudire con entusiasmo ragazzi e ragazze venuti da ogni parte del mondo è la prova che la musica è un linguaggio universale.”

E non è solo un sogno che si realizza per i giovani partecipanti: l’Ibla Grand Prize è anche una vera opportunità internazionale. Chi si è esibito a Ragusa potrà trovarsi domani su un palco a New York, Tokyo, Seoul o Vienna, con il prestigioso appuntamento alla Carnegie Hall (6 maggio 2026) già all’orizzonte.

Una rete globale tra cultura e talenti

Anche quest’anno la manifestazione ha rafforzato i suoi legami internazionali, grazie alla presenza della principessa Dewi Sukarno, che dal Giappone continua a sostenere la partecipazione di giovani talenti nipponici. Un legame speciale che ha reso Ibla un vero crocevia culturale tra Oriente e Occidente.

Oltre agli appuntamenti nel centro storico, l’edizione 2025 ha portato la musica in luoghi simbolici del territorio: l’8 luglio il concerto di beneficenza per la missione in Madagascar, nella raffinata cornice di Palazzo Donnafugata, il 9 luglio il concerto al Parco Alessandro Licitra a Ragusa Superiore, tappa significativa di un concorso in continua evoluzione.

Verso il futuro: la musica continua a viaggiare

Ora tocca alla giuria internazionale, ancora al lavoro per decretare i vincitori assoluti, che prenderanno parte ai prossimi eventi della Fondazione Ibla nel mondo. Intanto, sono già state annunciate le date della 35ª edizione: dal 4 al 10 luglio 2026

