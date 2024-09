Ibla Buskers va ad Acate. La novità della sua apertura al Castello dei Biscari

Una novità ulteriore per il festival degli artisti di strada “Ibla Buskers”. Per questa ventinovesima edizione, oltre al temporaneo svolgimento a Ragusa superiore, con l’obiettivo di rivitalizzare il centro storico, come ha fatto perfettamente per decenni a Ragusa Ibla, quest’anno l’apertura sarà prevista ad Acate, al Castello dei Biscari. E’ la novità che emerge alla fine di una riunione che si è svolta alla Provincia con l’intervento del commissario Patrizia Valenti e del direttore generale Nitto Rosso. L’idea è quella di poter offrire l’opportunità, anche ad altri Comuni iblei, di poter contare sulla consolidata e collaudata organizzazione di Ibla Buskers. Dunque l’appuntamento sarà per l’apertura il 2 ottobre prossimo ad Acate, al castello. Poi un giorno di pausa e il via per il clou della manifestazione direttamente a Ragusa superiore con “Supra”, la tre giorni di eventi firmata da Ibla Buskers e dedicata alla parte superiore del capoluogo ibleo, in vista del ritorno a Ragusa Ibla sicuramente il prossimo anno con la trentesima edizione. E del resto non è la prima volta che Ibla Buskers approda a Ragusa superiore. Un fatto che è stato sottaciuto nelle scorse settimane, causando immotivate polemiche ma anche tanti pareri favorevoli proprio perché c’è l’ottica di valorizzare anche questa parte di città.

E per quanto riguarda Acate a darne notizia è stato direttamente il sindaco Gianfranco Fidone, dopo un confronto avuto alla Provincia (oggi Libero Consorzio Comunale di Ragusa). Questo l’annuncio ufficiale: “Ibla Buskers arriverà ad Acate! Una straordinaria novità che conferma come la nostra città sia ormai sempre più centrale in provincia e non solo! La notizia ci è stata comunicata direttamente dal direttore generale del Libero Consorzio di Ragusa Nitto Rosso, che ringrazio per la piena collaborazione, nel corso di un incontro istituzionale nel nostro Comune con gli assessori Daniele Gallo e Matilde Bevilacqua.

Un importante evento che testimonia la proficua sinergia con il Libero Consorzio che spazierà anche in altri progetti. Il nostro Castello ospiterà dunque l’apertura della manifestazione, nota in tutta Italia, che prenderà il via il 2 ottobre. Questa notizia ci riempie di orgoglio e sarà un’ulteriore attrattiva e un momento di valorizzazione del nostro Castello. Ringrazio l’associazione culturale Edrisi e il commissario del Libero Consorzio di Ragusa, la dottoressa Patrizia Valenti. Grazie anche all’onorevole Ignazio Abbate per la grande attenzione che riserva sempre alla nostra comunità e all’assessore Giuseppe Raffo che ha seguito questo percorso qualificante”.

