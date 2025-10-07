Ibla Buskers compie 30 anni: si parte da Ibla con la grande anteprima del 9 ottobre e l’atteso ritorno in Piazza Pola dove tutto ha avuto inizio

La mongolfiera di Ibla Buskers torna a volare per un traguardo speciale: la 30ª edizione del festival internazionale degli artisti di strada, in programma dal 9 al 12 ottobre 2025 tra le vie di Ragusa Ibla e Ragusa Superiore.

Un compleanno che sa di ritorno alle origini, con una grande anteprima giovedì 9 ottobre in Piazza Pola, luogo simbolico dove nel 1995 tutto ebbe inizio.

“È una grande emozione tornare dove tutto è cominciato – racconta Ciccio Pinna, presidente dell’associazione Edrisi, ideatrice del festival – Piazza Pola è la culla di Ibla Buskers e oggi, dopo anni, possiamo finalmente riabbracciarla grazie a una rinnovata vivibilità del quartiere.”

L’anteprima del 9 ottobre: acrobazie, poesia e musica nel cuore di Ibla

La serata inaugurale sarà un viaggio tra arte circense, musica e teatro di figura. Alle 21.00 in Piazza G.B. Odierna si esibirà Torpeza Ritmika, clown autodidatta capace di unire mimo, ruota Cyr e delicatezza narrativa.

Alle 21.45 spazio al Duo Bau, formato da Sole e Maria: due artiste dal talento esplosivo che mescolano acrobazie, hula hoop e cabaret surreale.

Infine, alle 22.30 in Piazza Pola, il pubblico assisterà al suggestivo “Teatrino Patafisico Viaggiante” di Nicolò Toschi, spettacolo poetico che trasforma un furgone OM40 del 1971 in un cinemusicpuppet show con luci, ombre e sonorizzazione dal vivo del corto muto One Week di Buster Keaton.

A rendere ancora più vivace l’atmosfera ci sarà la John Birks Orchestra (JBO), marching band che fonde funk, jazz, hip hop e latin, trasformando le vie di Ibla in una grande festa collettiva.

Per agevolare il pubblico, il servizio bus urbano (linea verde) sarà potenziato dalle 18 alle 22 con collegamento diretto tra Piazza del Popolo e il Santissimo Trovato a Ibla. È possibile anche raggiungere il quartiere con mezzi propri, poiché il traffico non sarà interdetto.

Il festival dal 10 al 12 ottobre: Ragusa si trasforma in un palcoscenico

Dopo l’anteprima, Ibla Buskers 2025 si sposterà a Ragusa Superiore dal 10 al 12 ottobre, unendo simbolicamente i due cuori della città.

“Da quell’ottobre del 1995 tutto è cambiato – spiega Antonio Lacognata, responsabile organizzativo – Ibla è diventata un luogo amato e vitale, ora vogliamo riportare anche Ragusa Superiore al centro della vita collettiva con nuovi stimoli e creatività.”

Tra le novità di quest’anno, la mostra “30 anni di Ibla Buskers” curata da Giovanna Alberini, allestita nell’androne del Palazzo Comunale, che racconta tre decenni di emozioni con manifesti, immagini e video.

Non mancheranno la Kid Zone con laboratori per bambini e il Buskers Bazar in via Roma, dedicato alle creazioni artigianali.

Il festival si chiuderà domenica 12 ottobre con il tradizionale Gran Galà dei Saluti sul sagrato di San Giovanni, per un finale collettivo che celebra la magia dell’arte di strada e lo spirito libero che da trent’anni contraddistingue Ibla Buskers.

