Ibla Buskers 2025: Ragusa festeggia i 30 anni con spettacoli, musica e magia di strada. Svelati i nomi degli artisti

Dal 9 al 12 ottobre 2025, Ragusa si trasformerà in un grande palcoscenico a cielo aperto per celebrare la trentesima edizione di Ibla Buskers, il festival internazionale degli artisti di strada che da tre decenni porta magia, musica e colori tra i vicoli e le piazze della città.

Promosso dall’associazione Edrisi con il supporto del Comune di Ragusa e diversi sponsor privati, l’evento proporrà oltre 70 spettacoli tra acrobazie, giocoleria, musica, clown e teatro di strada, insieme a laboratori, mostre e performance itineranti.

La manifestazione prenderà il via giovedì 9 ottobre a Ragusa Ibla, dove tutto ebbe inizio, con spettacoli firmati Torpeza Ritmika, Duo Bau, Teatrino Patafisico Viaggiante e John Birks Orchestra. Dal 10 al 12 ottobre, il festival si sposterà a Ragusa superiore, tra Villa Margherita, piazza San Giovanni e piazza Matteotti, con artisti di calibro internazionale come la compagnia Cie NDE, il Duo Lopez, Garuskji, Humberto Jimenez Rios, Jerusa Barros, MagdaClan e Ramiro Vergaz.

Non mancheranno la Kid Zone dedicata ai bambini, il Buskers Bazar in via Roma e la mostra celebrativa dei 30 anni del festival nell’androne del Palazzo Comunale. Gran finale domenica 12 ottobre con il Gran Galà dei Saluti sul sagrato di San Giovanni, che vedrà tutti gli artisti riuniti in un abbraccio corale con il pubblico.

“Ibla Buskers è nato come un sogno tra pochi amici ed è diventato un patrimonio della comunità – spiegano Ciccio Pinna e Antonio Lacognata dell’associazione Edrisi –. Questa edizione dimostra che l’arte di strada è contagiosa, unisce generazioni e rende Ragusa un luogo di meraviglia”.

250624 BOLOGNA .BOLOGNA ESTATE 2024.MAGDACLAN CIRCO PRESSO CIRCOLO LA FATTORIA . Foto di ALESSANDRO RUGGERI

