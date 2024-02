I trattori invadono Ragusa: gli agricoltori manifestano da nord a sud in tutta Europa

Circa 90 mezzi agricoli si preparano ad attraversare Ragusa. La manifestazione degli agricoltori, partita dall’Europa e arrivata anche in Italia, coinvolge anche il capoluogo ibleo. In questo momento, gli agricoltori si trovano in piazza Libertà ma il corteo è partito già da stamani dal Foro Boario per attraversare l’intera città.

L’ITINERARIO

Questo l’intinerario degli agricoltori a Ragusa:

S.P.10 -Via E. Montale – Viale delle Americhe – Viale Europa – Corso Italia – Via San Vito -Via Meli -Via Marsala – Via F. Pennavaria -Piazza Libertà – Viale Ten. Lena -Via Dante -Via Virgilio – Piazza Vann’Antò – Via G. Di Vittorio – Piazza Croce – Via A. Grandi (fine centro abitato) – S.P.25 – Svincolo S.S.115 direzione Catania – Svincolo S.S. 115 Ragusa Ovest in direzione Ragusa – Via G. Leone – Via Montale – S.P.10 – Foro Boario.



Tutte le intersezioni stradali sono presidiate dal personale della Polizia Municipale al passaggio del corteo. Nonostante i disagi al traffico, la protesta, fino a questo momento, è ordinata.

Ma perché protestano gli agricoltori? Nel mirino c’è soprattutto la politica europea, in particolare “l’ecologia punitiva” del nuovo Green Deal, vista come eccessivamente severa nei confronti del mondo agricolo. Un altro elemento è l’import di prodotti low cost. Per fare un esempio, gli agricoltori francesi, quelli tedeschi, polacchi e ungheresi lamentano l’import del pollo ucraino, più economico. Gli agricoltori europei hanno protestato ieri fino a Bruxelles bussando, simbolicamente, alla porta del parlmento europeo.

GLI AGRICOLTORI CHIEDONO A SCHIFANI DI CONVOCARE UN TAVOLO TECNICO

Intanto, durante la giornata di ieri, gli agricoltori hanno chiesto al presidente Schifani di convocare un tavolo tecnico per affrontare i problemi dell’agricoltura. La richiesta è arrivata subito dopo l’assemblema convocata a Ragusa dal sindaco Peppe Cassì che ha invitato anche i sindaci e i rappresentanti dei comuni, e le associazioni di categoria.

Foto in gallery: Salvo Bracchitta

© Riproduzione riservata