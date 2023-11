I topi a Ragusa si mangiano i cavi della fibra. Disagi nella parte alta della città

In via Aldo Moro a Ragusa sorge un problema che ha messo in allarme i residenti. La questione in questione, o meglio dire il “rodente” problema, è la crescente infestazione di topi che stanno arrecando danni considerevoli ai cavi elettrici e della fibra ottica, causando gravi disagi ai cittadini.

La problematica è posta all’attenzione dell’Amministrazione dall’associazione politica “Ragusa in movimento” dopo che sono arrivate alcune segnalazioni secondo le quali i topi stanno rosicchiando i fili elettrici e della fibra, costruendo nidi nei pressi delle infrastrutture elettriche, e causando interruzioni frequenti nei servizi Internet. Questi problemi sono non solo fastidiosi, ma anche dannosi per coloro che devono lavorare da casa o dipendono da una connessione Internet affidabile.

Un esempio lampante di questa problematica è emerso di recente quando i tecnici di Open Fiber sono intervenuti per ripristinare i collegamenti internet nella zona. Purtroppo, nonostante gli sforzi, hanno previsto che il problema si ripresenterà a meno che non venga affrontata la radice del problema: l’infestazione di topi.

La situazione, dunque, richiede una soluzione immediata e adeguata. La derattizzazione è l’unica opzione efficace per affrontare questa emergenza e ripristinare un ambiente sicuro e funzionante per i residenti di via Aldo Moro. La proliferazione di topi non solo mette a repentaglio la qualità della vita dei cittadini, ma può anche avere gravi conseguenze sulla salute pubblica.