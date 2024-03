I tecnici federali minibasket Cremonini e Regis a Comiso

I responsabili tecnici della Federazione Italiana Pallacanestro del settore Minibasket, Roberta Regis e Maurizio Cremonini, hanno partecipato a Comiso alla manifestazione “Appuntamento del Camminare Insieme”, promossa dalla FIP. L’evento è stato un’occasione speciale per incontrare bambini, istruttori e genitori della Jukà Basket Comiso di Vincenzo Cilia. L’assessore allo Sport Giovanni Assenza ha preso parte all’evento per porgere i saluti dell’Amministrazione comunale agli illustri ospiti.

Coach Cilia ha commentato l’importanza dell’evento, sottolineando che i responsabili tecnici federali hanno cercato di offrire ai bambini della società un momento significativo di formazione, mettendo al centro dell’attenzione il ruolo educativo dell’attività sportiva e l’importanza della condivisione di tutte le componenti che contribuiscono alla crescita dei giovani nello sport e nella vita.

L’assessore Assenza ha espresso la sua soddisfazione per la presenza a Comiso di due eccellenze del mondo del minibasket come Cremonini e Regis, ospiti della società Jukà di Vincenzo Cilia. Ha sottolineato l’importanza di questo momento per i giovani, definendolo un’opportunità unica per conoscere, ascoltare i consigli dei tecnici federali e esibirsi alla loro presenza.

La manifestazione si è svolta il 4 marzo 2024 a Comiso.

© Riproduzione riservata