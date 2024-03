I raid notturni nelle chiese: ieri notte i ladri nella chiesa Immacolata Concezione di Roccazzo

Senza sosta i raid notturni dei ladri nelle chiese della provincia di Ragusa. La notte scorsa, due persone si sono introdotte nei locali attigui alla chiesa dell’Immacolata Concezione di Roccazzo, frazione di Chiaramonte Gulfi. I malviventi sono entrati dal giardino sul retro della chiesa, forzando una finestra. Una volta all’interno hanno preso di mira l’ufficio del parroco, dove hanno trovato solo una piccola somma di denaro, proveniente dalle offerte della chiesa.

Il parroco ha sentito i rumori e i ladri sono fuggiti: rubata solo una piccola domma di denaro

Il parroco, don Giovanni Piccione ha sentito i rumori e ha chiamato. I ladri, a questo punto, sono scappati via. Non sono entrati all’interno della Chiesa. Anche stavolta hanno causato danni alle porte. L’episodio è stato denunciato ai carabinieri che conducono le indagini.

L’ennesimo episodio segna in maniera forte quanto sta accadendo in provincia di Ragusa. Ogni sera, quasi senza soluzione di continuità, viene presa di mira una chiesa, in alcuni casi anche chiese utilizzate solo nel periodo estivo e chiuse durante i mesi invernali, come nel caso delle chiese di Punta Secca e Caucana.

I ladri mirano a rubare il denaro, sia pure in modica quantità, che si trova negli uffici, frutto delle offerte dei fedeli. Ma rubano anche apparecchiature elettroniche, come nel caso di san Francesco di Paola e Santa Maria Maddalena di Vittoria e dei Santi Apostoli di Comiso, oppure danneggiano gli impianti di videosorveglianza e i portoni. In alcuni casi, hanno agito nonostante sapessero della presenza, nella casa canonica, del parroco, com’è accaduto a Roccazzo o, nel fine settimana, a Scoglitti, dove il parroco, don Robert Dynerowicz, dormiva al piano superiore degli uffici parrocchiali.

Le indagini di Polizia e carabinieri: ci sono anche delle immagini di telecamere

In alcuni casi, le immagini delle telecamere di videosorveglianza, sia delle stesse chiese che della zona vicina, hanno permesso di vedere i ladri in azione, in alcuni casi anche a volto scoperto. Tutto questo dovrebbe permettere di dare degli elementi per individuare i responsabili. A Roccazzo, i ladri sono arrivati e si sono diretti verso il retro della chiesa, per forzare una delle finestre. Hanno agito intorno a mezzanotte, nonostante la presenza del parroco e nonostante fosse ancora aperta una pizzeria, con numerosi clienti.

