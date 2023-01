I lavori di via Alcide De Gasperi a Modica. Perchè e per quanto tempo?

Chiusura carreggiata viale Alcide De Gasperi a Modica: Non si conoscono ad oggi cause e tempi di completamento dei lavori, eppure la chiusura di una parte della carreggiata del viale Alcide De Gasperi a Modica sta causando non solo rallentamenti per i veicoli in direzione di Modica bassa proprio perchè è una delle arterie cittadine maggiormente trafficate. La chiusura di una parte della carreggiata rappresenta anche un problema per i tanti studenti che devono recarsi a scuola e che negli orari di ingresso ed uscita dalle scuole affollano la strada. A sensibilizzare il Comune affinchè provveda al più presto a risolvere la problematica è stato il consigliere Spadaro.

