I ladri colpiscono 15 chiese. L’ultimo furto nella Madonna del Rosario a Pedalino

Le chiese nel mirino dei ladri. A Ragusa, Vittoria, Comiso e Pedalino i malviventi hanno colpito numerose volte. Nel mirino dei ladri almeno 15 chiese e, in alcuni casi, i ladri hanno colpito anche più volte, nell’arco di un mese e mezzo. L’ultimo episodio, in ordine di tempo, si è verificato nella chiesa della Madonna del Rosario a Pedalino, nella notte tra sabato e domenica. I ladri sono entrati negli uffici parrocchiali della chiesa della frazione, situata in piazza Gramsci e hanno portato via un calice. Sono entrati forzando delle finestre laterali in via della Riscossa. Lo avevano fatto anche un mese fa quando avevano portato via del denaro, un videoproiettore e un videoregistratore. La refurtiva era stata poi recuperata dalla Polizia che aveva trovato anche una parte del denaro.

I ladri si sono feriti. Trovate delle tracce di sangue

In una delle finestre forzate sono state trovate anche delle tracce di sangue che potrebbero essere utili per le indagini. Le immagini delle telecamere di videosorveglianza, in alcuni casi, sono stati molto utili per le indagini, condotte sia dalla Polizia che dai carabinieri. Anche grazie a questo si potrebbe risalire agli autori dei furti.

Furti a Ragusa, Vittoria, Comiso, Pedalino. Rubati amplificazione, computer, denaro, calici

Nella chiesa di Santa Maria Maddalena a Vittoria ci sono stati ben cinque tentativi, tre dei quali andati a segno. I ladri hanno rubato il denaro della raccolta della messa, 9 candelieri di ottone, le piante dell’altare, persino delle lampadine o le piante dell’altare. Nella chiesa di San Francesco di Paola hanno colpito tre volte, rubando l’impianto di amplificazione amplificazione (mixer, casse, microfoni, cavi, antilarsen) e danneggiando le telecamere e il portone. Il danno è ingente. Sempre a Vittoria, altri furti o tentati furti sono stati commessi nella chiesa di San Biagio, nota a Vittoria come Santa Rita (due volte), nella chiesa Anime Sante del Purgatorio, al Sacro Cuore, nella chiesa della Madonna Assunta, a San Giuseppe. I ladri hanno rubato i proventi delle questue, danneggiato gli infissi e messo fuori uso i sistemi di allarme.

Altri furti e tentativi di furti sono stati commessi a Ragusa ai danni delle chiese di San Giuseppe Artigiano, San Pio X, Santissima Nunziata, Santa Lucia. Colpita anche uno dei gioielli del barocco di Ibla, Santa Maria delle Scale, nella chiesa di Maria Ausiliatrice, nel grande complesso dei Salesiani. A Comiso, i ladri hanno preso di mira la chiesa di San Leonardo, la chiesa di Sant’Antonio e dei Santi Apostoli, San Giuseppe, oltre alla chiesa di Pedalino, colpita due volte.

In alcuni casi i danni sono ingenti, sono stati portati via oggetti di valore. Altre colte è stato rubato il denaro, o gli impianti di amplificazione o alcuni computer. Quasi sempre sono stati danneggiati e divelti porte, portoni, finestre, armadi. I danni, specie in alcuni casi, sono ingenti.

