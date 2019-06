I Giovanissimi dell'Mtb Euromotor Team Ragusa in luce a Matera - Ragusa Oggi

I Giovanissimi dell’Mtb Euromotor Team Ragusa in luce a Matera

Buoni risultati al meeting nazionale di Matera per i Giovanissimi dell’Mtb Euromotor Team Ragusa che, a fronte di un parterre particolarmente agguerrito, si sono messi in mostra con una serie di risultati che hanno evidenziato il duro lavoro portato avanti dallo staff tecnico nel corso di tutti questi mesi. Nello specifico, nella G2 Andrea Nascondiglio si è classificato al quarto posto, sempre nella stessa categoria Simone Iacono è arrivato decimo.

Inoltre, da segnalare il 14esimo posto di Alessio Campo nella G3 e il 18esimo di Erika Boscarino nella G5. Giada Nascondiglio, invece, è stata costretta al ritiro nella G5.

“E’ chiaro che – sottolinea Giuseppe Nascondiglio che si occupa della preparazione tecnica del gruppo assieme ad Alessio Pagano e a Sergio Iacono – trattandosi di una kermesse a respiro interregionale, ci siamo dovuti misurare con gli atleti provenienti soprattutto dal Sud Italia. Nonostante tale circostanza, siamo riusciti a mettere in rilievo le nostre doti e questo era l’aspetto più importante che ci lascia ben sperare per il prosieguo della nostra attività. Dobbiamo adesso cercare di sfruttare nella maniera migliore questi ulteriori passi in avanti che abbiamo compiuto e sperare di tagliare, da qui a breve, altri convincenti traguardi. In ogni caso, la trasferta in terra lucana si può senz’altro definire positiva anche solo per il fatto di avere garantito ai nostri l’opportunità del confronto con un parterre più ampio rispetto al solito. E’ da qui che si gettano le basi per il futuro”.

Risultati importanti, poi, sono arrivati dall’Xc Città di Modica, la gara di Coppa Sicilia tenutasi ieri. Davide Distefano, nella categoria Juniores, ha stracciato la concorrenza e si è classificato al primo posto. Lo stesso ha fatto Gioacchino Meli nell’Elite master, sempre primo, così come Giorgio Distefano nell’M5 che ha tagliato il traguardo davanti a tutti. Nella categoria Juniores da segnalare anche il quinto posto di Gabriele Martorana mentre Giovanni Gennaro è arrivato settimo.