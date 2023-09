“I Giorni dell’Oleandro” terzo fra i titoli della casa editrice Laurana più venduti. Il lavoro dell’ispicese Gianni Stornello

Appena uscita la classifica settimanale dei titoli Laurana Editore più venduti in libreria e nelle piattaforme. “I giorni dell’oleandro” è terzo nella classifica in un podio in cui al primo posto c’è “Ferrovie del Messico” di Gian Marco Griffi, caso letterario del 2022 e nella dozzina dello Strega 2023, ed al secondo posto il bellissimo “Rocchesante” di Irene Chias, in libreria da luglio.

Il romanzo “I Giorni dell’Oleandro” nella Ispica degli anni Sessanta.

Nel tornare dopo sessant’anni nell’immaginaria Collecalandra, da cui se ne era andata a diciassettenne anni per il trasferimento a Napoli del padre carabiniere, Lena scopre una sconvolgente verità sulla brusca fine della sua contrastata storia d’amore con Duccio, giovane dell’alta borghesia del posto con cui si era fidanzata fra i banchi del liceo. Nei giorni di vacanza siciliani, Lena si avvale di due promettenti accompagnatori, figlia e nipote: Marianna, appassionata di archeologia, e Marco, aspirante giornalista, che si troveranno coinvolti rispettivamente in una spinosa questione locale politico-archeologica sulla valorizzazione di una nave bizantina e nell’indagine per venire a capo di un vecchio mistero relativo a due gemelli separati alla nascita: uno è commesso in un supermercato siciliano, l’altro, facoltoso armatore napoletano, è ministro in carica. Del resto, anche Lena avrà il suo filo giallo da sbrogliare, una volta alzato il fatidico tappeto sotto il quale erano stati buttati i ricordi. Sono tanti gli elementi ai quali la trama del romanzo attinge. Ad essi offrono il loro contributo i personaggi che i tre protagonisti incontrano nel dispiegarsi di un intreccio molto articolato, ma scorrevole ed avvincente, caratterizzato da frequenti flashback che conducono il lettore nel pieno degli anni Sessanta, in un’atmosfera vintage perfettamente costruita.

Un successo per il lavoro del giornalista-scrittore ispicese, Gianni Stornello.

“Rivolgo la mia infinita gratitudine ai lettori che stanno dimostrando di apprezzare un romanzo che sta incuriosendo pubblico e critica – è il commento di Stornello”. Proprio da leggere il romanzo “I Giorni dell’Oleandro” dove c’è spazio per i sentimenti, per l’impegno civile, per l’analisi sociologica, per il ruolo pedagogico di alcuni personaggi, per il risvolto “giallo-mistero”, tutti ingredienti per un romanzo di successo. E, fors’anche, per una nuova serie tv.