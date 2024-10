I fatti di Macconi: resta in carcere l’incendiario. Ancora grave l’uomo ustionato

Resterà in carcere l’uomo che ha seriamente ferito un impiegato di una azienda agricola a Macconi, Marina di Acate, versandogli addosso del liquido infiammabile. I fatti sono avvenuti lo scorso 26 settembre. Il giudice dopo alcune ore di camera di consiglio ha sciolto la riserva convalidando l’arresto di C.C. 52 anni e ha confermato la custodia cautelare in carcere come richiesto dalla Procura.

Visionate le immagini delle telecamere di videosorveglianza

A inchiodare l’uomo, anche le immagini dell’impianto di videosorveglianza, che riprendono tutta la drammatica scena. L’uomo scende dalla sua macchina, una Y10 scura, con la bottiglia di liquido che versa su un muletto meccanico. Poi la corsa dell’impiegato che cerca di bloccarlo spingendolo lontano. L’uomo non desiste e aziona l’accendino. Il povero impiegato viene avvolto dalle fiamme. Le sue condizioni permangono molto serie è intubato ma non correrebbe pericolo di vita. Nella vettura dell’incendiario c’era un’altra bottiglia di liquido infiammabile. I reati contestati sono tentato omicidio e tentata estorsione.

