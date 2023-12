I disservizi del Giovanni Paolo II segnalati dai cittadini riuniti in comitato. FOTO



Alcuni ascensori delle torri A e B perennemente fuori servizio all’ospedale Giovanni Paolo II, sale di attesa degli ambulatori prive di sedie sufficienti per gli utenti come nel caso di quello di ortopedia, i bagni per i disabili non fruibili pienamente degli stessi, nel reparto di neurologia i pazienti in day hospital, costretti nella sedia a rotelle o collegati ad una flebo, in difficoltà per usufruire dei servizi igienici e perfino per attivare lo sciacquone.

LA SEGNALAZIONE ARRIVA DAL COMITATO CIVICO ARTICOLO 32



Le segnalazioni arrivano dal “Comitato Civico Articolo 32 “(in riferimento all’articolo 32 della Costituzione) recentemente costituito da un gruppo di cittadini, allo scopo di segnalare le difficoltà degli utenti ad usufruire del servizio sanitario pubblico.

E proprio il Comitato Civico Articolo 32 ha segnalato tali disservizi che si verificano quotidianamente all’Asp di Ragusa. Problemi che investono, soprattutto, le persone con disabilità.

Il Comitato Civico chiede all’Asp di correre ai ripari e di attivarsi immediatamente per risolvere questi problemi per garantire una migliore e più ottimale fruizione di tutti i servizi sanitari offerti dal nosocomio ragusano.