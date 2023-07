I colori della madonna di Fatima in una mostra d’arte a Ragusa

Nella suggestiva cornice di Palazzo Garofalo a Ragusa, dal 4 al 7 luglio si è svolta una prestigiosa mostra d’arte sacra, dedicata al tema “I colori della nostra terra. La luce di Fatima nel mondo contemporaneo”. L’esposizione ha presentato opere realizzate da artisti locali, le cui creazioni hanno tratto ispirazione dalla storia della Madonna Pellegrina e dal messaggio delle apparizioni a Fatima.

La mostra ha rappresentato una tappa di un percorso itinerante che ha attraversato diverse capitali e città episcopali d’Europa. La sua origine risale al 1945, subito dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale. Da allora, il simulacro n.6 della Madonna Pellegrina ha visitato ben 64 paesi distribuiti in vari continenti. Grazie all’efficienza organizzativa di Padre Giorgio Occhipinti, è stato possibile riproporre questa tradizione anche a Ragusa, con Palazzo Garofalo che ha fatto da location per l’esposizione delle opere.

L’evento si è rivelato un successo di pubblico, attirando numerosi visitatori. L’arte sacra ha sempre avuto un forte potere simbolico ed evocativo, ed è stata in grado di suscitare emozioni intense e suggestive negli spettatori. Le opere esposte, caratterizzate da una grande finezza artistica, hanno toccato le corde più intime del pubblico, trasmettendo un senso di spiritualità e contemplazione.

Al termine della mostra, l’assessore allo Sviluppo di Comunità di Ragusa, Giovanni Iacono, ha presenziato alla cerimonia di consegna dei riconoscimenti agli artisti locali. Questo gesto ha rappresentato un modo per valorizzare e premiare il talento artistico presente nella comunità di Ragusa, sottolineando l’importanza dell’arte come mezzo di espressione e veicolo di valori e significati profondi.

L’assessore Iacono ha espresso la sua soddisfazione per il successo dell’evento e per la qualità delle opere esposte. Ha sottolineato come l’arte sacra, oltre ad avere un valore estetico, abbia anche una dimensione spirituale e culturale significativa, che contribuisce a rafforzare il senso di identità e appartenenza della comunità.