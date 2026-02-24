I cento anni della Giornata del Pensiero per ricordare Baden Powell e la moglie: mille scout a Vittoria

Circa mille scouts della zona iblea si sono dati appuntamento domenica scorsa a Vittoria per celebrare la “Giornata mondiale del pensiero”, istituita cento anni fa e che ricorda la nascita del fondatore Robert Baden Powell e della moglie, Olave St. Clair Baden-Powell, nati entrambi lo stesso giorno.

Un appuntamento storico che gli scout iblei hanno voluto celebrare insieme, scegliendo Vittoria per l’importante appuntamento. Alla villa comunale si sono dati appuntamento gli scout dei quattro gruppi vittoriesi, dei tre gruppi di Ragusa, dei gruppi di Scoglitti, Marina di Ragusa, Comiso e Santa Croce Camerina.

Il tema di quest’anno è “Liberiamo la Pace”, gli scouts, divisi in gruppi, hanno provato a declinarla a partire dai piccoli gesti del quotidiano. La giornata è andata avanti tra giochi, momenti di laboratorio e scambi di esperienze.

Due attori vittoriese, Peppe Macauda e Veronica Caggia, dell’associazione teatrale “Santa Briganti” hanno proposto una pièce teatrale, con musica dal vico, poesie e letture. I temi proposti sono quelli della pace e del “prendersi cura”.

