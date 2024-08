I Canticum Laudis in concerto a Marina di Modica

Una serata di amore e di pace con il concerto “Del Tempo e dell’Amore per la Pace” in programma domenica nell’Auditorium Mediterraneo di Marina di Modica. Il concerto, inizio ore 21, vedrà sul palco i componenti del gruppo modicano Canticum Laudis con la regia di Alessia Scarso; ospiti Pericle Odierna, Stefano Indino e Luigi Maio. La produzione è della Fondazione Teatro Garibaldi in collaborazione con Arà Film e c’è supporto di Coop Gruppo Radenza e Bruno Euronics (Modica).

Il gruppo del Canticum Laudis è formato da Roberto Banni, Simona Cannizzaro, Carmelo Rendo, Gabriele Rendo, Peppe Scucces, Giulia Sichera, Pierpaolo Sichera, Frate Antonello Abbate, Frate Antonello Cosentini e Frate Giorgio Tortorici. Il concerto prevede brani composti dallo stesso gruppo musicale ma anche delle cover funzionali agli aspetti quali la pace, la fraternità, il Creato, la preghiera.

Foto: repertorio

