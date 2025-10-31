Halloween e giocattoli da paura: sequestrati dalla GdF di Ragusa 5.500 articoli non conformi

In vista della festività di Halloween, le Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Ragusa hanno intensificato i controlli sul territorio, portando al sequestro di circa 5.500 articoli non conformi alle normative sulla sicurezza dei prodotti e alla segnalazione amministrativa di cinque titolari di attività commerciali.

L’operazione, finalizzata alla tutela della salute dei cittadini e alla sicurezza del mercato, ha interessato diversi esercizi nei comuni di Ragusa, Modica, Vittoria e Pozzallo. Tra i prodotti sequestrati figurano maschere, costumi, decorazioni e accessori destinati alle celebrazioni di Halloween, risultati privi delle informazioni obbligatorie per il consumatore, come le precauzioni d’uso, la composizione dei materiali e le descrizioni in lingua italiana.

La mancanza di tali indicazioni – sottolineano gli investigatori – impedisce di verificare la presenza di sostanze potenzialmente nocive o allergeni, esponendo i consumatori, in particolare i bambini, a rischi per la salute.

I responsabili delle attività coinvolte sono stati segnalati alla Camera di Commercio per l’irrogazione delle sanzioni amministrative, che possono raggiungere importi fino a 25.823 euro.

L’intervento si inserisce nel più ampio dispositivo di controllo economico del territorio predisposto dalla Guardia di Finanza iblea, volto a contrastare la commercializzazione di prodotti non sicuri o contraffatti, a tutela dei consumatori, delle imprese regolari e della leale concorrenza.

Le Fiamme Gialle ribadiscono l’importanza di acquistare articoli solo da rivenditori affidabili, verificando sempre la presenza delle etichette CE e delle informazioni in lingua italiana, elementi fondamentali per garantire sicurezza e qualità dei prodotti immessi sul mercato.

