Ha aperto i battenti a Modica “N’uovo – momento urbano condiviso”

N’Uovo è un’iniziativa innovativa che ha preso il via a Modica, volta a creare una solida rete tra le persone desiderose di contribuire a rendere la città ancora più straordinaria. Organizzata dalla Confcommercio Modica, questa esperienza offre numerosi eventi che si svolgeranno fino a domenica 31 marzo.

GLI EVENTI IN PROGRAMMA

Tra gli eventi in programma per domenica 24 marzo, vi è un laboratorio di cucina presso l’ex convento del Carmine, dedicato alle ricette della tradizione pasquale siciliana. Ci sarà anche un’installazione permanente chiamata “Visione uovo” e “Uovo in vetro”, oltre a una selezione di libri fotografici e saggi ispirati all’uovo presso la libreria Zazie.

Per i bambini, è previsto un laboratorio nella bottega Don Puglisi, mentre a palazzo De Leva si terrà una conferenza sull’uovo come forma perfetta per un’architettura imperfetta.

Presso Carpentieri Casa si svolgerà un laboratorio sensoriale sul significato simbolico dell’uovo, mentre presso Il Garibaldino ci sarà un laboratorio culinario chiamato “Palummeda cu l’uovu”. Inoltre, verrà realizzata un’installazione e un laboratorio di uncinetto sulla scalinata San Raffaele.

La giornata prevede anche incontri e tavole rotonde, come il convegno “L’uovo è N’Uovo” presso la Domus Sancti Petri e il workshop sull’uovo nella storia dell’arte presso la Società Operaia di Mutuo Soccorso.

La serata si concluderà con un concerto intitolato “Suoni ancestrali” presso Lula – Provviste in equilibrio.

