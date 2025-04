Guida e sballo: la Polizia colpisce duro, pioggia di sanzioni nelle strade iblee

Ritirate patenti, sequestrati mezzi, identificate 54 persone. Continuano i controlli della polizia lungo le strade del territorio ibleo dove la polizia ha intensificato l’attività lungo la fascia costiera e nelle principali arterie stradali frequentate dai giovani. L’operazione, disposta dal Servizio Polizia Stradale, mirava a contrastare l’abuso di alcol e droghe alla guida, una delle principali cause di incidentalità, specie nei fine settimana.

Nel corso dell’attività, sono stati impiegati tre equipaggi della Stradale di Ragusa e del Distaccamento di Vittoria, con la collaborazione del personale sanitario della Questura, che ha effettuato controlli mirati con l’impiego del DrugTest, un dispositivo per accertare l’uso di sostanze stupefacenti.



I numeri dell’operazione



Durante il servizio sono state identificate 54 persone, controllati 40 veicoli, effettuate 36 prove etilometriche.

Le infrazioni accertate al Codice della Strada sono state 26, di cui 5 per guida in stato di ebbrezza. In due casi gravi è scattata anche la denuncia all’Autorità Giudiziaria. Complessivamente sono stati decurtati 109 punti dalle patenti, ritirate 5 patenti di guida, ritirate 3 carte di circolazione, sequestrati 2 veicoli, sottoposti a fermo amministrativo altri 2 mezzi.

© Riproduzione riservata