Gruppo volontari di Protezione civile. Parte a Scicli la campagna di adesione

Si riprende un percorso che si era interrotto. L’Amministrazione Marino ha avviato la procedura per la formazione del Gruppo comunale di protezione a Scicli. Gruppo che era stato istituito nel 2018 con specifica delibera di consiglio comunale. La procedura prevede come primo atto l’adesione di chi intende voler far parte del Gruppo comunale dei volontari di protezione civile.

Cinque i settori di intervento in cui si può chiedere di essere iscritti. Infatti le unità comunali permanenti di emergenza saranno cinque: il settore tecnico logistico con interventi, attendamenti ed accoglienza; il settore radiocomunicazioni con operatori radio; il settore primo e pronto soccorso per interventi di primo soccorso e assistenza socio-sanitaria; il settore della vigilanza e prevenzione degli incendi in specie di interfaccia; il settore mezzi ed attrezzature per addetti automezzi, magazzino e manutenzione.

Attenzione al territorio per fronteggiare situazioni critiche e calamità

L’importanza della formazione del Gruppo comunale di protezione civile nasce dalla necessità di monitorare il vasto territorio, comprese le borgate ed il litorale della fascia costiera, e nei casi in cui si registra l’emergenza essere presenti con più forze al fine di rassicurare la comunità durante i momenti in cui si registrano eventi calamitosi e comunque situazioni in cui l’intervento di più persone, peraltro già capaci negli settori di intervento, è necessario.

Il Comune di Scicli, con questo progetto, chiude il cerchio in materia di protezione civile. In contrada Zagarone, di fronte al mercato ortofrutticolo, ha un grande edificio destinato ad essere un punto di raccolta in caso di calamità e tutt’intorno ad esso c’è un ampio spiazzale dove sostare con auto, mezzi di intervento e dove creare delle tendopoli.