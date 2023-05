Gruppo Peppe Cassì sindaco. La Festa al Bam “per condividere entusiasmo e passione con la città”

“Ci prendiamo una sera per noi. In questi 5 anni non ci siamo mai fermati, nemmeno quando la nostra città, come tutte, è stata investita dal più grande disastro dopo la seconda guerra mondiale, ma prima di molte altre è stata capace di ripartire. Non posso quindi promettere di fare di più ma posso promettere di fare meglio. Abbiamo competenza, abbiamo l’esperienza di questi 5 anni, abbiamo nuove idee e nuovi entusiasmi. C’è una grande voglia di fare e fare bene”. Così il sindaco Peppe Cassì ieri sera alla Festa al Bam che ha celebrato “il desiderio di tanti cittadini che hanno scelto di spendersi in prima persona in questa campagna elettorale”.

“Una festa per la nostra coalizione – ha aggiunto Cassì – con cui ci proponiamo di amministrare la città nei prossimi cinque anni. Una bellissima serata, fatta di entusiasmo e passione da condividere con le tante persone che hanno voluto trascorrere una serata accanto a noi”.

A fianco del candidato sindaco anche gli assessori indicati, un modo per presentarli alla comunità in maniera diretta, informale, all’insegna del sorriso e della voglia di confrontarsi.

“Una serata di festa, un momento di relax in questa campagna elettorale che, a tratti, è stata anche infuocata. Un momento di allegria, di concertazione, ma soprattutto una serata per ribadire i valori che ciascuna lista vuole esprimere. A me piace dire che la lista che sostiene Peppe Cassì si caratterizza anche per la gentilezza, l’ascolto e la serietà”, ha dichiarato Elvira Adamo della Peppe Cassì Sindaco.

“Partecipiamo è una lista civica presente sul territorio da tanti anni, rappresentiamo una comunità in cammino per una Ragusa futura. Siamo una lista inclusiva e rappresentiamo questi valori all’interno della coalizione a supporto di Peppe Cassì Sindaco”, ha dichiarato Giovanni Iacono di Partecipiamo – Ragusa Futura.

“Rappresentiamo un movimento civico nato circa 10 anni fa e abbiamo deciso di appoggiare Peppe Cassì per una città che vuole essere a misura d’uomo, partendo dai bisogni più immediati e sopratutto dai segmenti più deboli della comunità. Pensiamo di costruire in questi cinque anni una società che abbatta ogni ostacolo che limiti la libertà e la dignità partecipativa delle persone”, ha dichiarato Giorgio Massari di Ragusa Prossima.

“In queste elezioni riteniamo di rappresentare la vera novità del panorama politico in quanto nelle nostre liste, per scelta, non c’è nessuna persona che ha amministrato o che ha rappresentato l’opposizione in consiglio comunale. Appoggiamo convintamente Peppe Cassì perché è un sindaco che ha dimostrato tanto, è una persona vicina alla gente e con la quale si può dialogare”, ha dichiarato Saverio Buscemi di De Luca per Ragusa.

“Una serata per incontrare la città di Ragusa, a pochi giorni dalle amministrative 2023. Le liste cinque civiche a sostegno di Peppe Cassì rappresentano cinque progetti che si uniscono e convergono in un unico programma per il futuro della città. Noi intendiamo dare un supporto all’amministrazione proprio in termini di progettualità a lungo termine”, ha dichiarato Giovanni Gurrieri di Ragusa Terra Madre.