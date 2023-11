Gravi ma stabili le condizioni del ferito nell’incidente di sabato sera a Scicli

Mezzi sequestrati. Sarà necessaria una perizia per accertare la dinamica dell’incidente tra uno scooter Liberty

125 e un’autovettura, una Citroen C3 accaduto sabato sera alle porte di Scicli e che è costato la vita a Adam Khalifa. Il diciannovenne era a bordo del ciclomotore assieme a un coetaneo che si trova attualmente ricoverato in prognosi riservata all’ospedale Baglieri di Modica.

L’INCIDENTE

Entrambi sono stati sbalzati dal mezzo e sono finiti in un dirupo. Tra gli accertamenti di rito, l’alcol test effettuato nella immediatezza sul conducente dell’autovettura – indagato per atto dovuto per omicidio stradale e difeso dall’avvocato Italo Alia – ha dato esito negativo. La perizia dovrà chiarire anche il punto di impatto. I due mezzi procedevano in direzioni opposte; uno rientrava a Scicli e l’altro procedeva verso Modica.