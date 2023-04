Grave incidente sul lavoro a Ragusa, operaio trasferito in elisoccorso

Grave incidente sul lavoro nel primo pomeriggio di oggi all’interno del capannone di una azienda agricola all’altezza del chilometro 13, lungo la strada provinciale 25 che da Ragusa conduce a Marina di Ragusa. Un operaio ragusano che opera per conto di una ditta che aveva commissionati i lavori in questione, stava effettuando la tinteggiatura del soffitto di un capannone di una azienda agricola, quando è precipitato al suolo.

L’UOMO E’ STATO TRASFERITO IN ELISOCCORSO

Per il politrauma subìto, è stato ritenuto opportuno richiedere l’intervento dell’elisoccorso. L’uomo è stato trasferito al Trauma center dell’ospedale Cannizzaro di Catania. La strada è rimasta bloccata per permettere l’atterraggio del mezzo di soccorso in sicurezza. Sul posto, il personale del 118 e i militari dell’Arma.