Grave incidente fra Modica e Marina di Modica: coinvolta una moto

Un grave incidente stradale si è verificato stamani fra Marina di Modica e Modica, in contrada Nacalino. A restare coinvolti, per cause ancora in fase di accertamento, un’auto, una Fiat Punto, guidata da un 55enne e un ciclomotore condotto da un minorenne di Modica. Ferito il centauro, immediatamente trasportato al Pronto Soccorso di Modica: le sue condizioni di salute non destano preoccupazione.

È un ciclomotore condotto da un minore di Modica che ha tamponato una Fiat Punto alla cui guida era un 55enne modicano. Lievi ferite per il giovane

La polizia locale è intervenuta sul posto per chiarire la dinamica dell’incidente.