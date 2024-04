Grave carenza di personale alla Polizia Stradale della provincia di Ragusa: la denuncia del sindacato

Gravi carenze di personale nel corpo della polizia stradale della provincia di Ragusa. E’ quanto evidenzia il sindacato autonomo di polizia (SAP). Nonostante il costante aumento del traffico veicolare sulla rete stradale, si è verificata una diminuzione degli operatori in servizio presso la Sezione Polizia Stradale di Ragusa e il Distaccamento di Polizia Stradale di Vittoria.

NUOVE ARTERIE STRADALI, MA IL NUMERO DEGLI AGENTI IMPIEGATI NON CRESCE

La presenza inoltre del porto commerciale di Pozzallo (in costante crescita in termini di traffico merci e passeggeri da e verso altri paesi comunitari e non), il mercato ortofrutticolo di Vittoria (uno dei più importanti d’ Italia), il mercato dei fiori di Scicli nonché le numerose aziende agricole del territorio hanno visto la necessità alla creazione di nuove arterie di collegamento come i due nuovi sbocchi autostradali di Ispica/Pozzallo e di Modica fino alla recente apertura del cantiere per il raddoppio della Ragusa-Catania. Nonostante questo, il numero degli agenti di Polizia Stradale non cresce.

Questa carenza di personale ha comportato una serie di problematiche, tra cui turni irregolari e straordinari per il personale rimasto, oltre a uno stress psico-fisico insostenibile. Tale situazione non solo mette a rischio la salute e la sicurezza degli operatori, ma compromette anche la capacità di garantire servizi essenziali di controllo del traffico e prevenzione degli incidenti stradali, con potenziali ripercussioni sulla sicurezza dei cittadini.

L’Organizzazione Sindacale, esprime quindi la necessità di un intervento immediato e non procrastinabile da parte del Ministero dell’Interno per assegnare un numero congruo di poliziotti che possano alleviare la grave carenza di personale e garantire un adeguato controllo della viabilità nella provincia di Ragusa.

