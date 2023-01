Grandine e freddo. Serre iblee già danneggiate. Ecco le previsioni e l’allerta meteo della Protezione Civile

Grandinata nella fascia trasformata ipparina e in particolare ad Acate con, purtroppo, primi danni anche per le colture in serra, con strutture in parte danneggiate. Nulla di particolarmente grave ma gli agricoltori lamentano alcune possibili perdite di natura economica a causa di raccolti in parte danneggiati. Purtroppo il freddo prosegue. La Protezione Civile ha lanciato l’allerta meteo.

La Protezione civile regionale ha infatti diffuso un avviso per il rischio meteo-idrogeologico ed idraulico, valido dalle 16 di oggi e fino alle 24 di domani, venerdì 20 gennaio.. Per domani è prevista, nella parte settentrionale e occidentale della Sicilia, l’allerta gialla. In particolare, si legge nel bollettino, “dalla tarda mattinata di domani e per le successive 12-18 ore, si prevedono venti forti o di burrasca dai quadranti occidentali, con raffiche fino a tempesta, specie sui settori montuosi. Mareggiate lungo le coste esposte”. ricerca foto di Franco Assenza