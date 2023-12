Grandinata su Ragusa e forti tuoni. Il maltempo e le previsioni meteo

Grandine su Ragusa, in particolare su Ragusa Ibla e il centro storico di Ragusa superiore, e pioggia intensa o lieve in altre parti della città. Pochi minuti, ma tanto da “imbiancare” le strade. Il maltempo purtroppo imperversa nella giornata di oggi, venerdi 15 dicembre con temperature massime in sensibile calo e minime in forte calo rispetto alla giornata precedente. Sono previste una temperatura minima di 3 gradi alle ore 22:00 ed una temperatura massima di 12 gradi alle ore 13:00. Sono attese precipitazioni, con un accumulo di pioggia giornaliero di circa 1 mm. I venti si presenteranno deboli o a tratti moderati con raffiche fino a 43km/h e provenienti principalmente da Nord-Ovest. Lo zero termico si assesterà tra i 1700 m ed i 2150m. La previsione ha un’affidabilità alta, pari al 80%. Nel dettaglio la situazione nel corso della giornata:

La giornata sarà caratterizzata da freddo intenso, con una temperatura minima di 3 gradi e una temperatura percepita minima di -0.4 gradi.

Il Dipartimento Regionale di Protezione Civile ha emesso un’allerta gialla per rischio idrogeologico.

LE PREVISIONI METEO

Venerdì 15 Dicembre: giornata all’insegna di piovaschi alternati e schiarite, temperature comprese tra 7 e 12°C. Nel dettaglio: qualche nube sparsa al mattino, piovaschi e schiarite durante il resto della giornata. Durante la giornata di oggi la temperatura massima verrà registrata alle ore 13 e sarà di 12°C, la minima di 7°C alle ore 5, lo quota più bassa dello zero termico si attesterà a 1850m alle ore 18 e la quota neve minima sarà 1690m alle ore 12. I venti saranno al mattino deboli provenienti da Nord-Nord-Ovest con intensità di circa 8km/h, al pomeriggio deboli provenienti da Nord-Est con intensità di circa 9km/h, deboli da Nord-Nord-Ovest alla sera con intensità tra 8km/h e 15km/h. L’intensità solare più alta sarà alle ore 12 con un valore UV di 1.2, corrispondente a 356W/mq.

Sabato 16 Dicembre: giornata caratterizzata da cielo poco nuvoloso o velato, minima 3°C, massima 12°C. Entrando nel dettaglio, avremo soleggiamento diffuso al mattino, cielo poco nuvoloso o velato al pomeriggio e alla sera. Durante la giornata di domani si registrerà una temperatura massima di 12°C alle ore 14, mentre la minima alle ore 7 sarà di 3°C. I venti saranno deboli da Nord-Nord-Est al mattino con intensità di circa 12km/h, per il resto della giornata deboli provenienti da Nord-Est con intensità tra 9km/h e 20km/h. L’intensità solare più alta sarà alle ore 12 con un valore UV di 2.9, corrispondente a 563W/mq.

Domenica 17 Dicembre: generali condizioni di nuvolosità con precipitazioni a carattere di pioggia debole, temperatura minima di 3°C e massima di 10°C. In particolare avremo cielo coperto al mattino, pioggia di debole intensità durante il resto della giornata. Durante la giornata la temperatura massima verrà registrata alle ore 15 e sarà di 10°C, la minima di 3°C alle ore 2, lo zero termico più basso si attesterà a 1550m a mezzanotte e la quota neve più bassa, 1560m, alle ore 7. I venti saranno al mattino moderati provenienti da Nord-Est con intensità compresa tra 28 e 39km/h, per il resto della giornata forti provenienti da Est-Nord-Est con intensità tra 36km/h e 48km/h. La visibilità più ridotta si avrà alle ore 21 e sarà di 160m. L’intensità solare più alta sarà alle ore 12 con un valore UV di 0.3, corrispondente a 179W/mq.