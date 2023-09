Grande spettacolo a Ragusa: il 5 gennaio 2024 arriva “We will rock you”

Il 5 gennaio 2024 al Teatro Duemila di Ragusa sarà presentato uno spettacolo travolgente: “We will Rock you”, un omaggio ad una delle band più famose di tutti i tempi, i Queen.

Un rinnovato gruppo di performer si sta preparando a travolgere ancora una volta gli spettatori con tutta l’energia dei brani dei Queen, cantati in lingua originale e suonati rigorosamente live da un’eccezionale band di sei musicisti, per oltre due ore e mezza di spettacolo tra coreografie esplosive, emozioni, risate e la voglia di saltare sul palco per ballare insieme ai protagonisti.

LO SPETTACOLO

Prodotto per l’Italia da Claudio Trotta per Barley Arts e per la regia di Michaela Berlini, We Will Rock You si è dimostrato un grande successo di pubblico e critica, capace di rinnovarsi di stagione in stagione grazie alla storia visionaria e attuale che porta in scena e a una galleria di indimenticabili personaggi, un gruppo di ribelli in un futuro distopico dove la musica è stata bandita, alle prese con frustrazioni e sogni, accomunati dalla voglia di resistere alle forze del conformismo e di combattere per un futuro migliore.



Ad interpretare questa grande storia d’amore per la Musica e per la Libertà sarà un cast straordinario e in parte rinnovato che continuerà ad infiammare a tempo di rock intere platee, animate da giovani e meno giovani, raccontando la Speranza per un futuro migliore, dell’impegno e sacrificio necessari per cambiare un destino che sembra già scritto e del potere salvifico del Rock and Roll.

Come sempre, il ritmo della narrazione avrà come motore trainante i più grandi successi dei Queen cantati in lingua originale dal vivo e suonati rigorosamente live da una band di sei musicisti, per oltre due ore e mezza di spettacolo.

LA SQUADRA AL COMPLETO

IL CAST: Alice Grasso vestirà per la prima volta i panni di Scaramouche, mentre Paolo Barillari tornerà a interpretare Khashoggi. Sul palco ritroveremo poi: Damiano Borgi, Galileo; Natascia Fonzetti, Killer Queen; Oz, Alessandra Ferrari; Brit, Mattia Braghero; Pop, Massimiliano Colonna. Voce narrante: Massimo Cotto.

L’ENSEMBLE: Claudio Cangialosi, Federico Colonnelli, Giulia Gerola, Lorenzo Longobardi, Emma Marcotulli, Monica Ruggeri, Beatrice Sartori, Davide Tagliento.

LA BAND: prima tastiera, Riccardo Di Paola; seconda tastiera, Antonio Torella; chitarre, Roberta Raschellà e Federica Pellegrinelli; basso, Alessandro Cassani; batteria, Marco Parenti.

IL TEAM CREATIVO: produttore, Claudio Trotta; regia e adattamento testi, Michaela Berlini; produttore esecutivo, Cristina Trotta; direttore musicale, Riccardo Di Paola; direttore vocale, Antonio Torella; coreografie, Gail Richardson; scenografia, Colin Mayes; disegno luci, Francesco Vignati; costumi, Nunzia Aceto; trucco e parrucco, Claudia Frigatti; sound engineer, Luca Colombo; traduzione copione originale, Raffaella Rolla.