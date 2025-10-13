Gran finale per i 30 anni di Ibla Buskers: la città si è trasformata in un teatro a cielo aperto

Con la parata di tutti gli artisti e il Gran Galà dei Saluti, si è chiusa nel segno della meraviglia la 30ª edizione di Ibla Buskers, il festival internazionale degli artisti di strada organizzato dall’Associazione Edrisi, con la direzione artistica di Ciccio Pinna e Antonio La Cognata.

Un traguardo speciale per uno degli eventi più amati di Ragusa, che da trent’anni trasforma le sue piazze in palcoscenici di emozioni, musica e poesia in movimento.

Quattro giorni di magia tra Ragusa Ibla e Ragusa Superiore

Per quattro giorni, la città ha vissuto con il naso all’insù e un sorriso negli occhi.

Famiglie, bambini, giovani e turisti hanno riempito vie e piazze tra Ragusa Ibla e Ragusa Superiore, abbracciando quella magia che solo l’arte di strada sa regalare.

Il Gran Galà dei Saluti, condotto da Salvo Frasca sul sagrato della Cattedrale di San Giovanni, ha riunito tutte le compagnie in un momento simbolico di festa e commozione, tra numeri acrobatici, improvvisazioni e applausi senza fine.

Gli spazi di Ragusa Superiore si sono rivelati perfetti per accogliere il pubblico che, sera dopo sera, ha seguito con entusiasmo oltre 70 performance tra musica, teatro, clown, giocoleria e danza, animate da decine di artisti italiani e internazionali.

Dalla Kids Circus Zone all’Ibla Bazar: un festival per tutti

Grande successo anche per la Kids Circus Zone a Villa Margherita, lo spazio dedicato ai più piccoli, e per l’Ibla Bazar, il mercato creativo di artisti e artigiani che da anni accompagna il festival con colori e curiosità.

La mostra “30 anni di Ibla Buskers”, ospitata nell’androne del Palazzo del Municipio, ha raccontato la storia dell’evento attraverso locandine, manifesti, fotografie e i disegni di Giovanna Alberini, autrice delle grafiche ufficiali sin dal 1995.

La sua iconica mongolfiera sospesa sullo skyline di Ibla è diventata il simbolo poetico di un sogno collettivo, capace di rinnovarsi ogni anno.

Trent’anni di arte, sogni e comunità

Ibla Buskers non è solo spettacolo: è una festa dell’anima, un’esperienza di rigenerazione urbana e culturale che restituisce vita ai luoghi e unisce artisti e cittadini in un’unica grande emozione.

Anche quest’anno, quel sogno condiviso ha contagiato l’intera città, confermando Ragusa come capitale dell’arte di strada e della creatività mediterranea.

Tutte le foto e i video dell’edizione sono disponibili su www.iblabuskers.it

