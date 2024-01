Gli uffici demografici del Comune di Ragusa hanno una nuova sede

Da oggi gli uffici demografici del Comune di Ragusa hanno una nuova sede, in via Matteotti, nei locali che ospitavano in passato la biblioteca, ora spostata in via Zama.

I NUOVI LOCALI

Il nuovo spazio ospiterà gli Uffici Demografici, diventando un polo centrale per la gestione di documenti e servizi pubblici. Nelle intenzioni dell’amministrazione e del sindaco della città, Peppe Cassì, questi uffici doneranno vitalità al centro storico. I locali sono stati ristrutturati e offrono una calda sala d’attesa, schermi e avvisi chiari per gestire le code, spazi più ampi per ricevere il pubblico e facilitare il lavoro dei dipendenti. Attendere il proprio turno seduti al caldo, anziché in piedi sotto il porticato del Municipio, agevolerà sia il pubblico che chi lavora negli uffici.